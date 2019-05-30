Из босса в уголовники. Бизнес в хату

Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов встретился с главой государства, чтобы в очередной раз доложить ему о не безоблачном быте российских бизнесменов. Как водится, с новыми подробностями, реальными историями, а также предложениями, в том числе крайне занимательными.

Презентованный омбудсменом на встрече документ уже самим названием «Реестр проблем российского бизнеса» сообщал, что любимой песни здешних гостей про «прекрасную маркизу» исполнено не будет. Дежурные слова, конечно, были, но разве что как дань этикету встречи на высшем уровне.

Из босса в уголовники

Значительное место в отчёте Титова заняла тема взаимодействия российских бизнесменов с судебной и пенитенциарной системами — нередкая печальная нагрузка к успешному делу. Такова правда делового быта: для предприимчивого, инициативного, слишком в себе уверенного и при этом плохо договаривающегося предпринимателя риск поиметь проблемы с законом остаётся стабильно высоким. И хорошо если дело ограничится административной статьёй за неаккуратность в документообороте. Тут и адвокатам меньше работы, и свободы никто не лишает.

Другое дело, уголовная статья, к которой вовсе не всегда предпринимателя приводит злой умысел, ведь человек может действительно не быть мошенником, но просто слишком верить в порядочность своих партнёров. Историй о том, как хороший друг или даже родственник становился рейдером и подводил незадачливого имярека под нехорошую экономическую статью — вагон

Суды же предпочитают не сильно углубляться в психологию деловых споров и выносят решения сухо, испещряя тексты приговоров цифрами и кондовыми формулировками. Упрекать их в этом бессердечии не стоит, а вот уличать в явных злоупотреблениях трактовками права — святое дело.

На встрече с Владимиром Путиным бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил об участившейся в последнее время практике, когда при рассмотрении экономических дел суды дополнительно вменяли бизнесменам ни много ни мало «организацию преступного сообщества», что автоматически позволяло применять меру пресечения в виде лишения свободы (в иных случаях по экономическим статьям допускаются подписка о невыезде и домашний арест).

Применение данной статьи 210 УК РФ оправдывается судьями чисто формальными признаками. Вот у подсудимого есть фирма, уличённая в финансовых махинациях, в них, как заведомо предполагается, участвовал так или иначе не один лишь директор, а стало быть — вот оно готовое преступное сообщество

Но ведь любой бизнес предполагает организацию и структуру, а значит любого проходящего по экономической статье предпринимателя можно формально уличить в том, что он не действовал в одиночку. Надо ли говорить, что так бывает далеко не всегда?

«Камерный» офис

Рассказав об этом полюбившемся судьям финте, Борис Титов тут же предложил «исключить применение статьи 210 УК РФ по уголовным делам, возбужденным по факту либо в отношении лиц, подозреваемых в совершении преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности». Осторожно заметим — тоже крайность, ведь встречаются и реальные преступные сообщества под благообразным видом приличных компаний. Стоит доработать саму статью, максимально конкретизировав её состав.

Но если предприниматель уже оказался в четырёх карательных стенах с минимумом удобств — он вправе и там оставаться предпринимателем, настаивает Борис Титов в своём докладе.

В российских СИЗО, настаивает он, следует открыть свои бизнес-зоны («бизнес-инкубаторы»), где ещё не приговорённые судом предприниматели могли бы управлять своим бизнесом

Ведь получается, что с арестом владельца компании её деятельность «по техническим причинам» парализуется — без главной подписи невозможно совершать сделки, а также представлять всю необходимую отчётность, что ведёт в итоге к ликвидации компании.

«Особо стоит отметить, что с находящихся в СИЗО и местах лишения свободы индивидуальных предпринимателей без наёмных работников взимаются страховые взносы – при отсутствии какой-либо предпринимательской деятельности», – говорится в докладе Бориса Титова. Омбудсмен предложил хотя бы освобождать индивидуальных предпринимателей от выплаты страховых взносов, пока они лишены свободы.

Возможно, к принятию позитивных решений Кремль может подтолкнуть, несомненно, позитивная тенденция: ранее выехавшие за пределы РФ предприниматели стали потихоньку возвращаться на Родину

Во всяком случае, как отметил Титов в разговоре с главой государства, аппарат уполномоченного по правам предпринимателей в настоящее время рассматривает 37 заявок от тех, кто соскучился по российской налоговой.

Но ведь плох тот бизнесмен, что не любит рисковать?