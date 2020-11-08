Борящиеся с коронавирусом в Сибири врачи укрепятся узбекским пловом

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Проживающие в Томске выходцы из Узбекистана решили поддержать врачей в канун традиционного мусульманского праздника Мавлид. Бороться с вирусом станет немного легче после узбекской кухни.

Представители узбекской диаспоры начали готовить традиционный национальный плов для работающих в коронавирусных больницах врачей еще 2 ноября. В планах - не менее 2 тысяч порций, которые будут развезены по 11 адресам.

О стремлении помочь медикам в канун дня рождения пророка Мухаммеда рассказал глава диаспоры Саматулла Рузиев: «Ради уважения угощать людей, которые, не покладая рук, отдают свои жизни, силы и здоровье для человечества. Зарплата – это одно, это плата за труд. А когда вот так благодарят, это другое совсем».

Как сообщает «Сибирь.Реалии», в развозе заказов участвует не менее 40 человек. Инициатива уже распространилась на диаспоры в Омске и Кемерове.