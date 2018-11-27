Бормотуха и божий нектар. Выбираем вино в России
Бормотуха и божий нектар. Выбираем вино в России

Базовые понятия для ориентира на полках отечественных магазинов

В России существует собственная база отечественных вин, в которых разобраться гораздо проще, чем в классификациях стран Европы, однако разбираться в основных, хотя бы элементарных понятиях при выборе вина для собственного стола необходимо каждому.

Согласно российскому законодательству, сортовым вином считается то, в котором не менее 85% одного сорта винограда.

Самые распространенные в мире сорта: Каберне-Совиньон, Мерло, Пино-Нуар, Шардоне, Совиньон-Блан и Рислинг. В России они также занимают самые большие площади из 89 тысяч гектаров посадок.

Сорт винограда всегда должен указываться на этикетке. Если этого нет – перед вами, скорее всего, образец типичной «борматухи» из порошка (зачастую скрываемым за термином так называемых виноматериалов), разбавленной водой и спиртом. И хорошо, если еще без добавления всяческих химических добавок, о которых производитель может банально не указать.

Отличить такое вино можно также по ценнику, хотя это не всегда самый правильный показатель качества. Но если вы видите в российских магазинах пакетированное или бутилированное вино до 400 рублей за литр – перед вами типичный суррогат из дерьма и опилок.

В Европе качественное вино начинается от 10 евро за бутылку, а очень качественное – от 20 евро. Как минимум, утраивая цену за перевозку и все накрутки в магазинах – несложно посчитать, что хорошая импортная бутылка вина начинается от 750 рублей, а гарантия качества – от 1,5 тысяч.

Полноценной гарантии, при этом, получить все равно невозможно. Вино, даже очень высокого уровня, может просто неправильно храниться на складах уже в России, и чем дольше оно так продержится до потребителя, чем опаснее может оказаться его содержимое.

Автор лично открывал дорогостоящую бутылку испанского вина, после чего по комнате начал распространяться зловонный аромат казармы. А после всех внутренних протестов разума, продегустировав этот продукт, пришлось бороться с послевкусием глотка из сливного бочка унитаза, активно заедая его первым попавшимся продуктом со стола.

Очень важным при выборе вина является поставщик. Его добросовестность и профессионализм помогут вам направить вино на пользу организма, а не во вред. Покупая даже, казалось бы, дорогие марки вина в магазинах эконом-класса, или в крупных супермаркетах, шанс нарваться на продукт неправильного хранения очень велик.

Для сегмента дешевых вин хранение может не оказать никакого воздействия, так как в бутылке уже заложен консервант, или иная добавка, которая не даст ему испортиться. Это касается как иностранных (например, дешевых чилийских и аргентинских вин), так и отечественных.

На прилавках российских магазинов до сих пор можно встретить кагор или портвейн по цене до 100 рублей за бутылку 0,75!

Выбирать вино для своего стола все же рекомендуется в специализированных магазинах, там вы хотя бы сможете обратиться к продавцу и узнать более детальную информацию по продаваемому продукту, а также пожаловаться, если «на бутылке – бургундское, а в бутылке – киндер-бальзам какой-то» (Робинзон из к/ф «Жестокий романс» Эльдара Рязанова).

Российские производители стараются догнать качество французских или итальянских вин, но пока это скорее теория, чем получаемый на практике продукт.

Очень высокого качества вина получались в свое время в Молдавии, но после сжигания виноградников во время «сухого закона» в 80-х годах в СССР, оно значительно упало. Осталась Кубань, конечно. А теперь еще и Крым. Но качественное вино там выпускают ограниченными партиями, и до прилавка они практически не доходят, за исключением, пожалуй, некоторых видов Массандры и черноморского Абрау-Дюрсо.

Основные якоря

В зависимости от содержания сахара вина делятся на сухие, полусухие, полусладкие и сладкие. Для игристых вин выделяются «очень сухие» категории «брют» и «экстра-брют» (эти вина потребляют строго под определенные закуски – например, специальные виды сыров).

Считается, что вино в процессе выдержки становится только лучше. Однако, по мнению экспертов, это верно далеко не для всех вин, и они напоминают, что бутылки лучше всего хранить лежа, чтобы вино омывало пробку, и та не рассыхалась. Если она конечно вообще не силиконовая.

Комфортная температура – 11-12 градусов для белых вин, чуть выше — для красных.

Ароматы и послевкусие

Вина из сорта Мерло дают потребителю аромат вишни, красных фруктов и ягод.

В аромате Каберне-Совиньон доминирует тон черной смородины и паслена.

Пино-Нуар может дарить широчайшую гамму тонких фруктовых, ягодных, животных оттенков.

Среди международных белых сортов самым ароматным считается Совиньон-Блан – оттенки крыжовника, листа смородины.

Шардоне – от зеленого яблока до тропических фруктов, и сливочных нот в выдержанных винах.

Рислинг, как и Пино-Нуар, — сорт прохладного климата и может быть очень легким, цветочным, а под жарким солнцем дает больше фруктов во вкусе. Здесь большую роль играет место выращивания винограда. Например, немецкий Рислинг отличается особой кислинкой, так как выращен в довольно прохладных условиях климата Германии.

В России наиболее распространены для выращивания в промышленных объемах именно Каберне-Совиньон и Мерло.

Купаж и терруар

Сортовые вина — готовятся из одного сорта винограда и маркируются годом урожая.

Сепажные вина — готовятся из смеси сортов винограда путем пропорционального их смешивания при переработке.

Купажные вина — вырабатываются из двух или нескольких партий виноматериалов, изготовленных из разных сортов винограда.  

Слово «терруар» на иностранной этикетке означает, что виноград вырос в особых почвенно-климатических условиях, благоприятных для развития лозы. То есть, объясняют эксперты, называя вино «терруарным», производитель стремится подчеркнуть его особый стиль, принадлежность к определенной географической точке.

Посуда

Желательно, чтобы бокал был из тонкого стекла на высокой ножке. Высокие бокалы из бесцветного стекла предназначены для сухих и красных вин; для полусладких вин предназначены достаточно широкие, открытые.

Для креплёных вин используют бокалы, заметно сужающиеся кверху; для мадеры и хереса — рюмки с суженым цилиндрическим венцом; конические рюмки небольшого объёма предназначены для десертных и ликёрных вин.

Для игристых вин и шампанского используют высокие узкие фужеры, так как такая форма бокала замедляет выход пузырьков. Бокал заполняют не более чем на две трети, чтобы иметь возможность повращать вино в бокале, оценивая цвет и аромат напитка, насыщая его кислородом (процесс декантации).

Будьте здоровы и не потравите своих близких!

Теги:
Места: Россия
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