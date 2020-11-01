Борис Джонсон запретит британцам развлекаться ради спасения их жизней

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Глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил о введении в стране всеобщего карантина. Причиной стал мощный рост заболеваемости коронавирусом.

Ограничения начнут своё действие 5 ноября и продлятся до 2 декабря. На всей территории страны перестанут работать развлекательные заведения, парикмахерские, общепит и непродуктовые магазины. Гражданам также будут запрещены поездки без крайней необходимости. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил премьер: «Ситуация развивается хуже, чем взвешенный наихудший сценарий. Если мы не предпримем действий, мы можем получить по несколько тысяч смертей [от последствий заражения] коронавирусом в сутки».