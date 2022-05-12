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Борис Джонсон оценил возможность отправки украинских беженцев в Руанду
12 мая, 2022 17:40
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Christine Olsson/Tt/Global Look Press
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ответил на вопрос о возможной отправке украинских беженцев в Руанду.
Напомним, 13 апреля было подписано миграционное соглашение между Великобританией и Руандой, по которому лица нелегальные мигранты или лица, ищущие убежище, будут депортированы в эту африканскую страну для обработки документов и получения убежища.
Программа вызвала критику политиков и правозащитных организаций.
Джонсон заверил, что украинских беженцев не будут отправлять в Руанду. «Этого просто не произойдет», - заявил он, отметив, что у Великобритании «невероятно щедрые» схемы для украинцев, пишет «РИА Новости».
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