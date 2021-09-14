Большинство россиян утратило мечту. Остальные хотят привычных вещей
Чаще всего жители РФ мечтают о крепком здоровье для себя и близких (10%). Вторым по популярности ответом стало улучшение жилищных условий (8%). На третьем месте желание россиян путешествовать. Об этом сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) со ссылкой на свой опрос среди жителей РФ.
Согласно исследованию, 10% россиян в первую очередь мечтают о здоровье для себя и/или для своих близких. Вторым самым популярным ответом на вопрос о мечтах стало улучшение жилья. Так, 8% респондентов хотели бы приобрести квартиру или дом для себя и своих детей.
«Замыкает первую тройку ответов желание путешествовать (4%)«, - сообщает ВЦИОМ.
При этом, согласно результатам опроса, еще более популярным ответом на вопрос о мечте стало её полное отсутствие - у 12% россиян мечты нет.
Среди тех, кто все-таки о чем-то мечтает, 49% респондентов убежден, что осуществление желаний зависит только от его собственных усилий. Еще 37% считают, что мечты сбываются при удачном стечении обстоятельств или участии других людей, передаёт «ТАСС».