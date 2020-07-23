Большинство россиян планируют провести отпуск в РФ

Общество

Фото: pixabay.com

В 2020 году провести отпуск в России планирует более 80% граждан, говорится в исследовании сервисов «Работа.ру» и «Сберавто».

Как показал опрос, 83% респондентов планируют провести отпуск на родине, а 17% рассчитывают отдохнуть за границей. Среди отечественных направлений лидирует Крым, в Санкт-Петербург, Сочи или Адлер.

Среди зарубежных направлений россияне говорили о Турции, Белоруссии и Таиланде, сообщает «Газета.ру».

Напомним, в Московской области вывели на поле надпись величиной с 16 футбольных полей. Она напоминает, что ради отдыха необязательно лететь в другую страну - красивая природа и пляжи есть рядом со столицей.

Надпись «Лето в Подмосковье» сделали на поле в городском округе Ступино недалеко от аэропорта Домодедово. Она занимает площадь в 16,82 гектара - ее хорошо видно с самолета.

Для надписи выбрали поле с травами кормовых культур. Всю скошенную траву отдали на корм.

Фразу делали на поле с 10 июля - работы затянулись из-за проливного дождя. Выкашивание букв заняло 3-4 дня.