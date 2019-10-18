Больше трети россиян не жалеют о содеянном в отпуске

Почти две трети россиян (62%) находят о чем сожалеть после отпуска. Причин для разочарования оказывается немало. Для одних это плохая погода или неподходящая компания, для других - упущенные возможности. Такие результаты показал опрос международного туристического сервиса momondo.ru среди более чем 3,5 тысяч респондентов из России.

Отвечая на вопрос “О чем вы чаще всего сожалели после путешествий за последние пять лет?”, 36% опрошенных отметили, что им не хватило времени посетить, увидеть или попробовать все запланированное. Вдвое реже соотечественники оказывались расстроены из-за того, что у них не было возможности в полной мере погрузиться в местную культуру, пообщаться с людьми или распробовать локальную кухню.

Замыкает тройку самых распространенных причин для сожаления выбор неподходящей для поездки компании. В число попутчиков, с которыми было некомфортно отдыхать, попали друзья, родственники, родители второй половины и даже дети.

При этом 9% опрошенных оказались недовольны тем, что им пришлось провести дни каникул в окружении своих соотечественников, поскольку выбранный курорт оказался слишком популярен среди россиян.

Практически каждый десятый сокрушался, что выбрал неправильное время для поездки, что в итоге помешало максимально насладится отдыхом. Для одних минусом оказался наплыв туристов в самый разгар сезона, для других - же закрытые кафе, отсутствие развлечений и плохая погода в низкий сезон. Ровно такое же число респондентов расстроены, что им приходилось отвлекаться на работу и тратить время на чтение новостей во время путешествия. 2% россиян стали жертвами обмана или кражи, что омрачило воспоминания о каникулах.

Реже всего туристы из России жалеют о заведенных курортных романах, чрезмерных тратах (по 1%) и выпитом алкоголе ( 2%). Зато в четыре раза больше тех (4%), кто с грустью думает об упущенной возможности завести мимолетный роман с незнакомым человеком. Среди мужчин этот процент выше (5,7%), чем среди женщин (3,1%). Интересно, что число жалеющих о несостоявшихся отношениях совпадает с числом тех, кому не посчастливилось во время отпуска заболеть или получить травму.

5% респондентов огорчились, увидев цифру на весах после поездки.

«Сожаления после отпуска – нормальное явление. Перед отдыхом у большинства людей есть определенные ожидания, и если они не оправдываются, это отрицательно влияет на настроение путешественников. Ощущение упущенных возможностей тоже накладывает свой отпечаток – россияне часто жалеют о том, что не успели как следует насладиться проведенным временем. Также в рамках нашего опроса многие респонденты указывали, что их больше всего огорчил сам факт окончания поездки и то, что время в путешествии прошло слишком быстро. Впрочем, несмотря ни на что, 38% наших соотечественников считают свой отпуск вполне успешным и ни о чем не жалеют.», – комментирует Ирина Рябовол, представитель международного метапоиска momondo.ru.