Больше пяти не собираться: ЗАГСы Москвы ограничили число гостей на свадьбах

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В московских ЗАГСах ограничили число присутствующих гостей на регистрации брака до пяти человек из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановке по коронавирусу.

Об этом заявила и.о. начальника управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева. По ее словам, ситуация с коронавирусом в столице остается нестабильной, поэтому в зале торжественной регистрации могут присутствовать не более 5 человек и, естественно, сами молодожены.

Также из-за пандемии коронавируса молодоженам рекомендовано перенести дату регистрации брака на более благоприятный период, сообщает телеграм-канал «360tv.ru».

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