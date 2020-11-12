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Больше пяти не собираться: ЗАГСы Москвы ограничили число гостей на свадьбах

Дмитрий Байков
12 ноября, 2020 12:05
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фото: Pixabay

В московских ЗАГСах ограничили число присутствующих гостей на регистрации брака до пяти человек из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановке по коронавирусу.

Об этом заявила и.о. начальника управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева. По ее словам, ситуация с коронавирусом в столице остается нестабильной, поэтому в зале торжественной регистрации могут присутствовать не более 5 человек и, естественно, сами молодожены.

Также из-за пандемии коронавируса молодоженам рекомендовано перенести дату регистрации брака на более благоприятный период, сообщает телеграм-канал «360tv.ru».

Коронавирус живет в комарах, специалисты назвали срок жизни заразы в насекомых.

В основных видах комаров коронавирусная инфекция гибнет в течение суток. Об этом рассказала руководитель научной группы разработки новых методов диагностики природно-очаговых заболеваний ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань.

темы
Москва
Россия
общество
коронавирус
свадьба
ЗАГС
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