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Люди
Больше 5 тысяч россиян задержаны за выступления против действий войск РФ
7 марта, 2022 13:27
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Youtube / sotavision
На прошедших накануне акциях протеста против ввода вооруженных сил РФ в Украину задержано более 5 тысяч человек. Об этом сообщил правозащитный проект «ОВД-Инфо»*.
По данным правозащитников, задержания прошли как минимум в 69 городах России. Всего задержано было 5049 человек. Организация отмечает, что в этот список попали только те лица, о задержании которых известно достоверно, их численность продолжает пополняться.
*Власти РФ считают «ОВД-Инфо» иностранным агентом
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