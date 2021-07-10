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Люди
Больше 14 тысяч человек за полгода заразились холерой в Нигерии. Погибших - уже больше трех сотен
10 июля, 2021 19:04
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Фото: Flickr
В Нигерии за последние полгода вспышка холеры унесла жизни 325 человек в пятнадцати разных штатах и округе Абуджа.
Агентство «Синьхуа», ссылаясь на последние данные Национального центра по борьбе с болезнями пишет, что с начала января этого года, в указанных регионах было зафиксировано свыше четырнадцати тысяч случаев заражения. Чаще других болеют дети. На возрастную группу от 5 до 14 лет приходится аж 27% от всех выявленных случаев холеры.
Власти ведут активную борьбу с заболеванием.
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