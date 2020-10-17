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Больничный не спас главу иркутского Минздрава от отстранения из-за уголовного дела

Кирилл Савушкин
17 октября, 2020 14:28
1 мин
Photo
Flickr

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев инициировал проверку в отношении главы регионального Минздрава Наталии Ледяевой.

Областной Следственный комитет завел дело о закупках фальсифицированных масок на 40 миллионов рублей на бюджетные деньги. В рамках делопроизводства уже задержан сын чиновницы.

Ведомством, на время расследования, руководит заместитель министра Анна Данилова. Об этом сообщило издание «Сибирь.Реалии».

темы
Минздрав
Иркутская область
мошенничество
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