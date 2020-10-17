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Общество
Больничный не спас главу иркутского Минздрава от отстранения из-за уголовного дела
17 октября, 2020 14:28
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Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев инициировал проверку в отношении главы регионального Минздрава Наталии Ледяевой.
Областной Следственный комитет завел дело о закупках фальсифицированных масок на 40 миллионов рублей на бюджетные деньги. В рамках делопроизводства уже задержан сын чиновницы.
Ведомством, на время расследования, руководит заместитель министра Анна Данилова. Об этом сообщило издание «Сибирь.Реалии».
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