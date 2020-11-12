Более трети населения Земли не получит вакцину от COVID-19 в ближайшие 2 года

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Около трех миллиардов людей не смогут быть вакцинированы, причем такая ситуация может затянуться на 2 года. Такую оценку дает издание Accociated Press.

Многие бедные страны не имеют возможности создать свою вакцину для борьбы с коронавирусом. В государствах Африки, Азии и Латинской Америки нет даже условий для ее хранения и не хватает медиков.

Проблема заключается в том, что даже когда некоторым странам удастся вакцинировать свое население против коронавируса, если вирус не будет побежден во всех регионах мира, он все равно будет приносить глобальные экономические потери.

При этом Россия уже выразила готовность предоставить вакцину любым желающим странам, сообщает телеграм-канал «360tv.ru».

Коронавирус можно лечить гормоном сна. Ученые выяснили, что мелатонин способен оказать положительный эффект при лечении инфекции.

Мелатонин - гормон здорового сна и бодрствования, который часто используют в качестве безопасного снотворного.