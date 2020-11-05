Более современную подготовку студентов в России попробуют на масштабной реформе в МГУ

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В Московском государственном университете (МГУ) им. М.В. Ломоносова намерены провести масштабную реформу и создать семь научно-образовательных школ. Они появятся уже в новом семестре - в рамках структур планируется отработать реформу образовательного процесса.

Программа развития вуза до 2030 года предусматривает создание таких научно-образовательных школ, как «Космос», «Сохранение мирового культурно-исторического наследия», «Мозг, когнитивные системы, искусственный интеллект», «Математические методы анализа сложных систем», «Молекулярные технологии живых систем и синтетическая биология», «Фотонные и квантовые технологии. Цифровая медицина», «Будущее планеты: глобальный экологический мониторинг».

В каждую войдут несколько факультетов. Например, школа «Будущее планеты: глобальный экологический мониторинг» объединит географический, химический, биологический и другие факультеты.

При этом сами факультеты, как говорилось ранее, упраздняться не будут. Каждая школа займется одним-двумя стратегическими проектами.

Декан факультета ВМК Игорь Соколов объяснил «Коммерсанту», что существенное отличие новых школ от существовавших прежде - превалирование образовательного компонента.

«Они в первую очередь нацелены на более современную подготовку студентов»,— сказал он.

С созданием школ появятся новые программы магистратуры - они будут закреплены за классическими факультетами, но в их рамках студенты смогут изучать дисциплины других отделений и выбирать курсы.

О реформе в МГУ сообщалось в апреле 2020 года. 40 факультетов собирались объединить в 14 высших школ.