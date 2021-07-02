Более пяти тысяч россиян-участников «эксперимента» Минздрава не включили в список привитых от COVID-19
Привитые китайской вакциной «Конвидеция» добровольцы в России столкнулись с непредвиденной ситуацией - их не включают в перечень вакцинированных. Минздрав России считает это логичным - препарат не зарегистрирован в России, а значит россиянам-участникам исследований невозможно выдать сертификат о вакцинации.
В российское ведомство обратилась компания Cansino Biologics. Она просит учесть интересы добровольцев, которые, к слову, участвовали в испытаниях с одобрения Минздрава.
Координатор исследования Олег Тюрин рассказал «Коммерсанту», что российские добровольцы остались без официального признания факта вакцинации. Это оказалось особенно актуально в связи с введением обязательной вакцинации в ряде регионов и QR-кодов.
В итоге от «эксперимента» «пострадали» 5,4 тысячи добровольцев.
В Минздраве разъясняют - участники испытаний могут привиться одной из российских вакцин. Для этого должно пройти шесть месяцев после введения «Конвидеции».
Разрешение на испытание китайского препарата было выдано Минздравом в декабре 2020 года. В конце испытаний министерство рассмотрит отчет и решит, выдавать ли вакцине регистрационный номер.