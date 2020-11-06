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Более половины всех звонков с неизвестных номеров оказались спамом

Артем Денисов
6 ноября, 2020 01:43
2 мин
телефон
Фото: pixabay.com

С начала текущего года 55% всех звонков в России с неизвестных номеров оказались спамом.

Годом ранее нежелательным был каждый второй звонок. По словам аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, в последние несколько месяцев проблема со спамом вышла на новый уровень. Такой способ продвижения услуг популярен за счет дешевизны и тем, что блокируют такие звонки не всегда эффективно.

По словам экспертов, антиспам-фильтры, которые можно установить на смартфоны, являются агрегаторами данных о характеристиках звонков и СМС-сообщений. При этом они становятся эффективными, когда о новом исходящем номере накапливается достаточно информации, чтобы классифицировать его как спам-источник, пишут «Известия».

Как сообщалось в начале года, россиян в ближайшее время ждет эпидемия телефонного спама.

Это связано с развитием популярной технологии, позволяющей определять номера посетителей, зашедших на сайт с мобильных устройств. Она пользуется успехом у маркетологов, в основном у риэлторских компаний.

темы
мошенники
телефон
спам
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