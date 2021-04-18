Более половины россиян не в восторге от идеи бессрочного масочного режима

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Более шестидесяти процентов опрошенных по всей стране россиян выступает против введения масочного режима, неограниченного временными рамками.

В частности, против этой идеи высказалось 64% респондентов. При этом, 15% опрошенных идею поддерживает.

В обеих столицах в соцопросе поучаствовало около 1 тысячи человек. В других городах-миллионниках - по 500, сообщает РБК.

Наибольшую поддержку идея получила в Челябинске, Красноярске и Уфе, где за бессрочный масочный режим высказалось более 20% респондентов.