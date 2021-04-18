Новости – Люди
Люди
Более половины россиян не в восторге от идеи бессрочного масочного режима
18 апреля, 2021 11:13
1 мин
1 мин
Zamir Usmanov/Global Look Press
Более шестидесяти процентов опрошенных по всей стране россиян выступает против введения масочного режима, неограниченного временными рамками.
В частности, против этой идеи высказалось 64% респондентов. При этом, 15% опрошенных идею поддерживает.
В обеих столицах в соцопросе поучаствовало около 1 тысячи человек. В других городах-миллионниках - по 500, сообщает РБК.
Наибольшую поддержку идея получила в Челябинске, Красноярске и Уфе, где за бессрочный масочный режим высказалось более 20% респондентов.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку