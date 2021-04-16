Более десяти кубанских школьников попали в больницу из-за вспышки опасного заболевания

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Вспышка кишечной инфекции произошла в одной из школ в Белоглинском районе Краснодарского края.

С заболеванием госпитализированы 13 детей. Ведется эпидемическое расследование. Свою проверку ведет и районная прокуратура. Отобраны материалы для лабораторного исследования от заболевших, а также персонала пищеблока.

Заболевшие - учащиеся школы №11 в возрасте от 11 до 16 лет. По решению местных властей, на период проведения противоэпидемических мероприятий занятия в школе приостановлены, сообщает «Интерфакс».

В марте более 70 детей в возрасте от 7 до 14 лет в школьных столовых в Советском и Октябрьском районах Красноярска отравились.

Им поставили диагноз «псевдотуберкулез».