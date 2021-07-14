Более 9 миллионов россиян страдают от нехватки еды: доклад ООН «разошелся» с российским отчетом
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) опубликовал доклад, из которого следует: более 9 миллионов россиян страдают от нехватки еды или ограничивают себя в питании. Эти данные идут вразрез с российским отчетом о победе над «крайней нищетой».
В ЮНИСЕФ использовали официальную российскую статистику для оценки. Специалисты брали период 2018-2020 годы.
По данным фонда, в это время порядка 400 тысяч россиян находились на грани голода: они пропускали приемы пищи, а в некоторых случаях не ели из-за отсутствия денег.
Еще 8,8 миллионов россиян не отказывались полностью от еды, но были вынуждены экономить: они заменяли хорошие продукты более дешевыми и низкокачественными, сокращали потребление пищи.
Тех, кто голодает, в России не было, констатировали в ЮНИСЕФ.
В конце 2020 года эксперты Всемирного банка заявили, что бедное население в России станет еще беднее.