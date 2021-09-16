Более 70 будущих матерей прошли безопасную терапию от COVID-19 в Москве
В Москве впервые начали применять самые новые препараты из группы моноклональных вируснейтрализующих антител. Эти лекарства уже используются во всем мире для лечения пациентов на ранней стадии заражения, в Россию эти препараты только прибыли в столицу.
Медикаменты не имеют противопоказаний для беременных. Для них открыты специальные отделения в городской клинической больнице № 15 имени О.М. Филатова и городской клинической больнице № 52. За состоянием заболевших коронавирусом беременных женщин будут наблюдать акушеры-гинекологи.
Терапию уже получили более 70 московских женщин, ни одной из них не было зафиксировано нежелательных явлений. Вирус был обезврежен, уверяет Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.