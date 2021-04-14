Более 48 тысяч подмосковных ветеранов получат выплату к 9 Мая

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В День Победы более 48 тысяч ветеранов Московской области получат материальную помощь в размере от 15 до 25 тысяч рублей, сказано в постановлении правительства региона.

В региональном бюджете на это предусмотрено 751,5 миллиона рублей. Участникам и инвалидам Великой Отечественной будет выплачено к 9 Мая по 25 тысяч рублей, а вдовам участников ВОВ, не вступившим в повторный брак, бывшим узникам концлагерей, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», труженикам тыла — по 15 тысяч рублей.

Региональная выплата полагается в дополнение к федеральной материальной помощи размером в 10 тысяч рублей, сообщает телеканал «360».

В конце прошлого года Законодательное Собрание Краснодарского края направило председателю Госдумы Федерального Собрания РФ Вячеславу Володину проект закона, согласно которому можно освободить от оплаты проезда по платным автомобильным дорогам инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны.