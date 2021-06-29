Более 40 тысяч человек в Индии заразилось опасной инфекцией. Это не индийский штамм и даже не «дельта плюс»
Более трех тысяч человек скончалось от случаев заболевания «черной плесенью» в Индии. Всего заразилось этой инфекцией более 40 тысяч. Об этом сообщил глава индийского Минздрава Харш Вардхан.
По его словам, в стране было зафиксировано 40 845 случаев инфицирования «черной плесенью». Из них 31 344 случая сопровождались поражением носа, придаточных носовых пазух и частей мозга. При этом, «летальность от грибковых инфекций составила 3129 случаев».
Вардхан пояснил, что основную возрастную группу, у которой был выявлен грибок, составили лица в возрасте 45-60 лет. Доля таких пациентов составила 42%. Еще 32% заразившихся плесенью – пациенты в возрасте от 18 до 45 лет. 24% - возрастная группа 60+.
У 64% заболевших «черной плесенью» был диабет. Также Минздрав установил, что 53% пациентов принимали стероидные препараты.
Вардхан отметил, что наибольшее число заражения грибковой инфекцией пришлось на те регионы, где отмечены высокие темпы роста заболеваемости коронавирусом, сообщает РИА «Новости».
Напомним, мукормикоз, который также называется «черной плесенью» - заболевание, которое провоцирует грибковая инфекция. Оно опасно для пациентов с диабетом и ослабленным здоровьем. Грибок попадает в кожу через царапины, ожоги, порезы.