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Более 25 тысяч человек присоединились к сервису Face Pay в метро Москвы
16 октября, 2021 19:43
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Rafael HenriqueKeystone Press Agency Global Look press
Оплата проезда в метро Москвы через систему распознавания лиц Face Pay, запущенная 15 октября, пользуется повышенным спросом со стороны пассажиров. Всего за сутки с момента его запуска более 25 тысяч человек присоединились к сервису.
Face Pay заработал на всех станциях столичного метро. Подключиться к сервису можно в приложении «Метро Москвы».
Отмечается, что больше всего Face Pay пользовались на станциях «Проспект Мира», «Выставочная», «Комсомольская», «Деловой центр» и «Бауманская», пишет «РИА Новости».
Москва стала первым в мире городом, где Face Pay для оплаты проезда заработала в таком масштабе. Первый день запуска системы превзошел наши прогнозы, всего за 20 минут к новому сервису присоединились более 9 тыс. человек
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