Более 1 млрд рублей и 14 лет — на Колыме власти отказались достраивать котельную

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На Колыме администрация решила прервать строительство котельной в посёлке Омсукчан. В общей сложности на проект было потрачено более миллиарда рублей за 14 лет.

По мнению властей, строительство двух других котельных будет экономически более выгодным. Об этом сообщил телеканал «Колыма Плюс».

По результатам энергоаудита было принято решение начать строительство модульной и электрической котельных.

При этом многострадальная миллиардная котельная почти готова, однако отступления от проекта могут помешать ввести её в эксплуатацию. При этом только на её проект было потрачено около 45 млн рублей.