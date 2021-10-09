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Бойцы ВСУ призвали всех «плюнуть в морду» депутату Рады за поздравление Владимира Путина
9 октября, 2021 14:16
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Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look press
Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящиеся на фронте, записали грозное видеообращение к депутату Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Илье Киве. Об этом сообщает портал УНИАН.
Военные посчитали оскорбительным то, что Кива, поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. По их мнению, он «перешел черту».
Украинские военные призвали всех граждан страны по возможности «плюнуть в морду» народному депутату.
Кива в своем Telegram-канале выразил сочувствие бойцам ВСУ, отметив, что «ребята седьмой год на войне в окопе», а Киев во всем обвиняет Путина. Депутат заявил, что его задача остановить войну, забрать военных и вернуть их домой, пишут «Известия».
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