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Бойцы ФСБ под Владимиром ликвидировали тайную нарколабораторию

Антон Мельников
12 ноября, 2020 12:00
1 мин
ФСБ России
ФСБ России

Центр общественных связей ФСБ сообщил, что во Владимирской области были арестованы трое людей, которые подозреваются в незаконном изготовлении крупных партий наркотиков. Работа по созданию наркотиков велась в подпольной лаборатории.
«После фиксации необходимой доказательной базы три наркоторговца задержаны с поличным при производстве очередной партии наркотиков», — заявили в ФСБ.

В ходе работы, бойцы ФСБ обнаружили в частном доме около 9,3 кг мефедрона, порядка 950 литров жидкости, содержащей наркотики, а также различные химические вещества, весы и лабораторную посуду. По словам силовиков, обнаруженные наркотические вещества и лабораторная утварь свидетельствует о том, что задержанные причастны к серийному производству и сбыту наркотиков.

По факту задержания региональные СК возбудил дело по статье о производстве наркотических средств в особо крупном размере, на подозреваемых наложен арест суда, передаёт «РБК».

Ранее стало известно, что наркоманы легче инфицируются и тяжелее болеют коронавирусом.

темы
ФСБ
наркотики
Владимир
Владимирская область
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