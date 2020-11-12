Бойцы ФСБ под Владимиром ликвидировали тайную нарколабораторию

ФСБ России

Центр общественных связей ФСБ сообщил, что во Владимирской области были арестованы трое людей, которые подозреваются в незаконном изготовлении крупных партий наркотиков. Работа по созданию наркотиков велась в подпольной лаборатории.

«После фиксации необходимой доказательной базы три наркоторговца задержаны с поличным при производстве очередной партии наркотиков», — заявили в ФСБ.

В ходе работы, бойцы ФСБ обнаружили в частном доме около 9,3 кг мефедрона, порядка 950 литров жидкости, содержащей наркотики, а также различные химические вещества, весы и лабораторную посуду. По словам силовиков, обнаруженные наркотические вещества и лабораторная утварь свидетельствует о том, что задержанные причастны к серийному производству и сбыту наркотиков.

По факту задержания региональные СК возбудил дело по статье о производстве наркотических средств в особо крупном размере, на подозреваемых наложен арест суда, передаёт «РБК».

Ранее стало известно, что наркоманы легче инфицируются и тяжелее болеют коронавирусом.