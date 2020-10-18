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Бой Нурмагомедова на UFC сорван из-за пищевого отравления

Кирилл Савушкин
18 октября, 2020 18:36
1 мин
Photo
Flickr

Подготовка к важнейшим для карьеры боям в UFC у братьев Нурмагомедовых омрачилась неприятным сюрпризом. Всему виной кишечная инфекция.

Пострадал двоюродный брат чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Умар. Сообщается, что он попал в больницу со стафилококком. В рамках турнира UFC 254 должен был состояться дебютный бой дагестанца под эгидой промоушена.

Представитель команды Умара сообщил ТАСС следующее:«Умар Нурмагомедов госпитализирован в больницу в Дубае с сильным гриппом, температурой и рвотой. Его бой с Морозовым отменен».

Также уточняется, что у бойца не зафиксировано заражение коронавирусом. Дебют Нурмагомедова перенесен на неопределённый срок.

темы
отравление
UFC
Хабиб Нурмагомедов
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