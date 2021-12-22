Бог терпел, и нам велел: патриарх призвал священнослужителей «ещё потерпеть»
Чтобы продолжить службы в храмах, нужно потерпеть «противоковидные» ограничения. С таким призывом к священнослужителям обратился патриарх РПЦ Кирилл на епархиальном собрании в Москве.
В преддверии новогодних и рождественских богослужений патриарх надеется на снятие большинства ограничений. Утвержденная священным синодом РПЦ в марте прошлого года инструкция запретила целовать крест по окончании литургии. Также были введены санитарные ограничения при совершении крещения, соборования и причастия.
Ношение священнослужителями масок является, по мнению патриарха, необходимой мерой, хотя для некоторых это может быть и неприятно. Патриарх Кирилл подтвердил, что принятые в 2020 году правила помогли исключить обвинения церкви в распространении коронавируса. Эти меры поддержали и верующие.
«Призываю всех ещё потерпеть ради сохранения возможности участия всех нас в богослужении», — приводит слова Патриарха «ТАСС».