Боец Росгвардии задержан в Тюмени с крупной партией наркотиков

Общество

Flickr

Боец Росгвардии с двумя единомышленниками задержан в Тюмени. При них была обнаружена крупная партия наркотиков.

О задержании, проходившем еще 30 июня, стало известно накануне. В региональном управлении Росгвардии сообщили, что сотрудник отстранен от работы.

В ведомстве уточнили, что по факту произошедшего проводится проверка. «Сотрудник отстранен от выполнения служебных обязанностей. В случае установления вины, он будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством РФ» - приводит Znak.com слова представителей Росгвардии.