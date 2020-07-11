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Боец Росгвардии задержан в Тюмени с крупной партией наркотиков

Кирилл Савушкин
11 июля, 2020 19:35
1 мин
Photo
Flickr

Боец Росгвардии с двумя единомышленниками задержан в Тюмени. При них была обнаружена крупная партия наркотиков.

О задержании, проходившем еще 30 июня, стало известно накануне. В региональном управлении Росгвардии сообщили, что сотрудник отстранен от работы.

В ведомстве уточнили, что по факту произошедшего проводится проверка. «Сотрудник отстранен от выполнения служебных обязанностей. В случае установления вины, он будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством РФ» - приводит Znak.com слова представителей Росгвардии.

темы
Росгвардия
наркотики
Тюмень
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