Боец MMA Сергей Харитонов раскрыл причину драки с Яндиевым

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Известный российский боец MMA Сергей Харитонов рассказал о причинах произошедшей 13 ноября драки с экс-бойцом UFC Адамом Яндиевым.

Инциденту предшествовало нападение Яндиева на приятеля Харитонова Руслана Абдо. Далее, Яндиев и Харитонов вышли на разговор, где первый и нанес несколько неожиданных ударов. При этом ранее, на публике, бойцы вели себя как друзья.

Как выяснилось после разговора журналистов с попавшим в больницу Харитоновым, Адам на протяжении длительного периода времени занимал у Сергея деньги, которые затем отказался возвращать. Когда же Харитонов предал ситуацию огласке, должник воспринял это как личное оскорбление.

Как сообщает gazeta.ru, сумма долга составляет порядка 1 млн рублей. На данный момент Яндиев проходит по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».