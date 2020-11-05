Боец ММА Александр Шлеменко считает идею сделать Хахиба Героем России «перебором»

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Предложение присвоить бойцу смешанных боевых искусств Хабибу Нурмагомедову звание Героя России назвали перебором.

Как сообщил российский боец ММА Александр Шлеменко, его заслуги нельзя приравнять к тем, за которые положена такая высокая награда. Он отметил, что у Нурмагомедова есть заслуги, однако их нельзя сравнивать с теми, за которые обычно дают такое звание. Шлеменко подчеркнул, что Нурмагомедов занимается коммерческим видом спорта.

Данную идею также раскритиковала трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина. По ее словам, эту награду не должны присуждать спортсменам.

С инициативой о присвоении Нурмагомедову звания Героя России 4 ноября выступил депутат Госдумы Гаджимурад Омаров. Он отметил, что такие, как Хабиб, служат достойным примером для подражания у молодежи, сообщает телеканал «360».

Как сообщалось, чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. До этого он провел третью успешную защиту титула.

После победы, Хабиб, лишившийся в этом году своего отца, не смог сдержать слез. Утешать его принялся даже его побитый соперник Джастин Гэтжи.