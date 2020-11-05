Боец ММА Александр Шлеменко считает идею сделать Хахиба Героем России «перебором»
Предложение присвоить бойцу смешанных боевых искусств Хабибу Нурмагомедову звание Героя России назвали перебором.
Как сообщил российский боец ММА Александр Шлеменко, его заслуги нельзя приравнять к тем, за которые положена такая высокая награда. Он отметил, что у Нурмагомедова есть заслуги, однако их нельзя сравнивать с теми, за которые обычно дают такое звание. Шлеменко подчеркнул, что Нурмагомедов занимается коммерческим видом спорта.
Данную идею также раскритиковала трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина. По ее словам, эту награду не должны присуждать спортсменам.
С инициативой о присвоении Нурмагомедову звания Героя России 4 ноября выступил депутат Госдумы Гаджимурад Омаров. Он отметил, что такие, как Хабиб, служат достойным примером для подражания у молодежи, сообщает телеканал «360».
Как сообщалось, чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. До этого он провел третью успешную защиту титула.
После победы, Хабиб, лишившийся в этом году своего отца, не смог сдержать слез. Утешать его принялся даже его побитый соперник Джастин Гэтжи.