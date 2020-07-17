Боец Конор Макгрегор может вернуться ради боя с Мэнни Пакьяо

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Фото: Фото: UFC

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор может вернуться в спорт.

Спортсмен в своем аккаунте в Twitter необычным образом отреагировал на поздравление с днем рождения, которое отправил ему филиппинский боксер Мэнни Пакьяо. Боец поблагодарил его за пост в соцсети и добавил к надписи «170». Как предполагается, ирландец намекнул на возможный поединок против боксера в полусреднем весе, сообщает телеканал «360».

Напомним, в начале июля Макгрегор объявил о завершении карьеры. Он делал это неоднократно, однако всё равно возвращался в спорт.

«Привет, ребята! Я решил завершить карьеру бойца. Спасибо всем за воспоминания!», — написал Макгрегор в своем Twitter.

К посту об уходе из спорта боец приложил фотографию с матерью после одного из победных чемпионских боев.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в полулегком и лёгком весе, в ММА на его счету 22 победы и четыре поражения, ожно из которых – от россиянина Хабиба Нургмагомедова.