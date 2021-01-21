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Общество
Боец Федор Емельяненко заразился COVID-19. Его госпитализировали
21 января, 2021 15:31
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sportclub.ru
44-летний российский спортсмен, четырёхкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам Федор Емельяненко заразился новой коронавирусной инфекцией. Его доставили в одно из медицинских учреждений, расположенных в столице России.
Собеседник ТАСС рассказал о том, что поводов для беспокойств нет, боец чувствует себя хорошо.
Ранее сообщалось, что в больницу экстренно был доставлен народный артист СССР Олег Басилашвили. У него обнаружили COVID-19.
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