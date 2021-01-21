Общество

44-летний российский спортсмен, четырёхкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам Федор Емельяненко заразился новой коронавирусной инфекцией. Его доставили в одно из медицинских учреждений, расположенных в столице России.

Собеседник ТАСС рассказал о том, что поводов для беспокойств нет, боец чувствует себя хорошо.

Ранее сообщалось, что в больницу экстренно был доставлен народный артист СССР Олег Басилашвили. У него обнаружили COVID-19.