Поколение Youtube

Блогеры – рок-звезды нашего времени. У них миллионы поклонников и миллионы на счетах. Они зарабатывают играючи, а всё, что для этого нужно – камера и аккаунт на Youtube. «Русская Планета» рассказывает, как Youtube победил телевизор, в чём разница между разными поколениями видеоблогеров и о том, как блогерство превратилось в высокодоходный бизнес.

Срок для блогера

Полтора года колонии условно – к такому наказанию Тушинский суд Москвы приговорил 28-летнего Илью Давыдова за распространение в сети интернет экстремистских высказываний.

Срок, пусть и условный – не самое страшное, с чем столкнулся Илья. В его адрес поступали многочисленные угрозы, из-за чего Давыдов был вынужден на какое-то время покинуть Россию.

В Рунете Илья Давыдов известен под другим именем – Илья Мэддисон. Популярный блогер, один из первооткрывателей жанра обзора видеоигр в рунете, в 2012 году он записал шуточный стендап, где позволил себе пошутить над Кораном и способами его использования в туалете. Мусульмане юмор блогера не оценили, чеченская прокуратура возбудила в отношении Мэддисона уголовное дело по статье 282. Московский суд с доводами чеченских коллег согласился, и Минюст внёс ролик в список экстремистских материалов.

Илья Давыдов. Фото: vk.com/maadd

Из-за неудачной шутки на Давыдова ополчились общественные деятели Чечни и Дагестана и призывали наказать Илью, а сторонники запрещённой в РФ террористической организации «Исламское государство» объявили охоту на популярного блогера.

Сейчас на сайте самого популярного в России обзорщика игр висит заглушка, а каналы давно не обновлялись. Илья жив-здоров, и ведёт новые каналы под ником HoneyMad, где по-прежнему рассказывает о компьютерных играх. Про Коран блогер больше не шутит.

История Ильи Давыдова ака Мэддисон, некогда отчисленного из ВУЗа за плохую посещаемость и ставшего самым популярным Youtube-блогером в России, на самом деле не закончилась. Именно благодаря Мэддисону на свет появились такие популярные интернет-шоу, как This is Хорошо и +100500. Многие нынешние звёзды Youtube называют Илью первопроходцем видеоблогинга в России и примером для подражания.

Мальчик-скандал

«Сын Мэддисона» - так именует себя Юрий Хованский, скандально известный блогер из Санкт-Петербурга. У него почти 4 млн подписчиков в Youtube и куча самых разнообразных проектов, от юмористических стендап-шоу до всё тех же обзоров видеоигр.

Фото: youtube.com/russianstandup

В отличие от Мэддисона, Хованский может похвастаться хорошим образованием. Впрочем, славу и деньги он приобрёл вовсе не благодаря красному диплому экономфака СпбГУ. В 2011 году он начал вести юмористический видеоблог на Youtube – сперва это были пародии на ролики зарубежных стендап-комиков, затем стал записывать собственные.

Хованский преуспел в самых разных жанрах, от обзоров игр до поиска лучшей в Питере шавермы и даже стал судьёй в рэп-баттле «Версус» - ещё один жанр, популярный у видеоблогеров. Его часто критикуют за скандальность и шутки на грани, а порой и за гранью общепринятой морали. Он наезжал на известных рэп-исполнителей, чем лишь добавил себе популярности.

Я бы в блогеры пошел

Пионеры российского сегмента Youtube расчистили путь для десятка новых интернет-звёзд. Чтобы стать популярным, телевизор давно не нужен: лишь камера, собственное лицо да немного креатива.

Следующее поколение интернет-звёзд учло ошибки своих предшественников. Они были подчёркнуто аполитичны и старались не шутить на слишком острые темы. Блогер нового поколения скорее расскажет о том, как провёл утро, а незамысловатое видео игрового процесса какой-нибудь стрелялки соберёт внушительную аудиторию. И немудрено, что блогеры новой волны превзошли своих учителей в размерах заработка. Секрет успеха оказался донельзя прост: делай, что делаешь, и не забудь слегка подурачиться! Это отлично монетизируется, и уж точно не обернётся какой-нибудь неприятной уголовной статьёй.

Самый популярный жанр, в котором работают видеоблогеры – так называемый lifestyle-блог. Авторы каналов рассказывают о своей жизни и обо всём вокруг – чем занимаются, о чём думают, как относятся к моде и музыке. Если автор блога девушка, то она обязательно поделится со своими подписчиками, как правильно наносить косметику и как заставить свою кожу сиять наутро после вечеринки. Нередко блогеры записывают так называемые челленджи - делают что-то на спор, или пародируют знаменитостей.

Ещё один популярный жанр – обзоры, начиная от книг, смешных видосов и заканчивая косметикой и гаджетами. Некоторые блогеры сделали обзоры и комментирование своей главной фишкой: например, 27-летний Максим Голополосов. Он – автор популярнейшего шоу «+100500» на канале AdamThomasMoran, который насчитывает почти 10 млн подписчиков. Макс с юмором рассказывает о забавных видеороликах, найденных на просторах Рунета, стоя на фоне леопардового пледа, щедро сдабривая свои комментарии порцией отборного мата.

Блогеров, которые записывают процесс игры в какую-нибудь компьютерную игру, называют летсплейщиками, от фразы let’s play. Правда, чаще они делают это не на Youtube, а на другой платформе под названием twitch, где можно вести прямую трансляцию игры. Особенно преуспела в этом жанре 22-летняя Карина Сычёва, известная как Стримерша Карина, или Шкурагейминг.

Фото: vk.com/sharishaxd

Многочасовые стримы игры в Dota 2 стали мегапопулярными благодаря тому, что любой желающий мог за небольшую плату написать в чат всё, что думает о Карине, а затем посмотреть на её реакцию. Троллинг принёс Карине почти 860 тысяч рублей, если верить обнародованному в Твиттере скриншоту с сервиса donationalerts.ru, и, как поговаривают, это только за январь 2016 года.

Золотые детки

Заработать на блоге можно несколькими способами. Самый простой и понятный – принять участие в партнёрской программе Youtube. Видеосервис встраивает рекламу в ролики и платит блогеру за это, в среднем около 1000 долларов за каждый миллион просмотров. Блогеры могут также сотрудничать с рекламодателями напрямую, упомянув тот или иной продукт в процессе своих дурачеств. Такой способ чаще встречается в блогах на платформе Instagram или twitter, поскольку, в отличие от Youtube, возможности заработать за счёт просмотра роликов там не предусмотрено.

«Хаю-хай, с вами Ивангай!» - фирменное приветствие Ивана Руденко, известного в Youtube как EeOneGuy. Родился он на Украине и к своим 23 годам успел пожить в Москве, поучиться в Варшаве и Японии, а затем переехать жить в США, и родители тут ни при чём.

Фото: vk.com/eeoneguy

Первые шаги в видеоблогинге Ивангай делал с их компьютера. В 2013 году он завёл видеоблог, где выкладывал ролики о Minecraft и других играх, а также пел песни, шутил и рассказывал о своей жизни обычного подростка. К 2016 году число подписчиков канала перевалило за 11 млн человек – это в три раза больше, чем у рэпера Канье Уэста. По оценке «Коммерсанта», за 2016 год на партнёрской программе Youtube блогер заработал около 300 тысяч долларов. Его по праву окрестили самым популярным Youtube-блогером в России.

Ещё одна интернет-звезда – Катя Клэп, в миру – Екатерина Трофимова. 25-летняя москвичка ведёт свой канал на Youtube с 16 лет. 6,5 млн подписчиков её видеоблога в восторге от того, как Катя Клэп рассуждает о Джастине Бибере и о современной моде, куражится перед камерой в разных образах, красит волосы и просто ест лимоны.

Простые девчачьи радости на камеру приносят Екатерине неплохой доход. По оценке Российского исследовательского агентства блогеров (РИАБ), в 2017 году Катя Клэп заработала почти 22 млн рублей.

Бизнес и ничего личного

Сами блогеры о доходах особо не распространяются, чем лишь подогревают слухи о своих баснословных заработках. Однако у агентств, работающими с блогерами, кое-какая статистика имеется. Например, согласно данным РИАБ, список самых богатых блогеров Рунета за 2018 год выглядит так:

Wylsacom ака Валентин Петухов

Доход за год - 82 млн. руб.

Прославился в сети обзорами технических новинок и гаджетов. Начинал как рядовой блогер, вскоре собрал собственную команду, занимающуюся продакшном в том числе для Леонида Парфёнова.

Юрий Дудь

Доход за год – 78,2 млн руб.

Популярнейший канал с интервью. Гости Дудя - режиссёры, музыканты, Михалков и известный шампунь от перхоти.

Oblomoff ака славный друже Олег Григорьев

Доход за год – 52,55 млн руб.

Наглядно демонстрирует, как фуд-блог может быть не только вкусным, но и очень весёлым.

Дневник хача ака Амиран Сардаров

Доход за год – 38,8 млн руб.

«Я хач. Родился и увы вырос. Мне уже не 30 лет. Писал книги. Люблю шаурму. Веду свой канал на ютубе» - из описания канала Сардарова с 3,6 млн подписчиков.

Versus Battle

Доход за год – 35 млн руб.

Полноценное интернет-шоу в жанре рэп-баттла родом из Санкт-Петербурга. Создали канал Ян Янов и ресторатор Александр Тимарцев.

Дима Масленников

Доход за год – 27 млн. руб

Выпускник Финансового университета при Правительстве РФ пилит на камеру смартфоны, исследует заброшенные строения и развлекает подписчиков приготовлением сендвичей из доришака.

AcademeG ака Константин Заруцкий

Доход за год: 26,3 млн. руб.

Самый популярный автообзорщик в российском Youtube. Первые ролики снимал и монтировал сам, что заметно. Сейчас к каждому ролику относится крайне серьёзно и вкладывается в продакшн.

This is Хорошо ака Стас Давыдов

Доход за год: 24,05 млн руб.

Автор интернет-шоу «This is Хорошо» на YouTube, посвящённого обзору смешных видео, присланных подписчиками. Кроме Стаса, над шоу работают ещё два человека. Шоу транслировалось также на Первом канале.

Николай Соболев

Доход за год: 23,75 млн руб.

Серьёзный блогер. Обсуждает актуальные события, комментирует слухи о собственной смерти, оправдывается за походы в Госдуму и на телевидение.

Парфенон ака Леонид Парфёнов

Доход за год: 22,9 млн руб.

Авторский Youtube-проект известного телеведущего Леонида Парфёнова. Под бутылку вина из личной коллекции автор делится впечатлениями о прошедшей неделе - события, исторические связки, люди, культурные явления.

А где же пионеры российского видеоблогинга, спросите вы? Где легенды ютуба - Катя Клэп, Ивангай, Макс +100500? Старожил российского Youtube Хованский, к слову, в рейтинг попал, он на 13-м месте. Саша Спилберг, ещё один мегапопулярный блогер – лишь на 11-м.

Для видеоблогеров первой волны канал на Youtube был сродни хобби. Весь контент они делали сами. Простые мальчишки и девчонки дурачились перед камерой и в одночасье стали звёздами. Контент нового поколения видеоблогеров зачастую представляет собой результат работы целой команды.

Времена блогеров-самородков прошли. Изменились и запросы аудитории. То, что производило вау-эффект 5 лет назад, безнадёжно устарело. Этим можно объяснить рост популярности узкоспециализированных блогов – про кино, про обзоры технических новинок, или интервью со знаменитостями, как это делает команда, работающая над блогом вДудь.

Вслед за молодёжью в интернет потянулись рекламодатели и крупные компании. В 2017 году интернет-сегмент рынка рекламы впервые стал крупнейшим, потеснив ТВ. Сегодня видеоблогинг превратился в высокодоходный рекламный бизнес. Созданием видеоконтента занимаются не только отдельные медиаличности, но и целые продакшн-компании. Существуют специализированные агентства, например, GetBlogger, работающие с блогерами и помогающие компаниям размещать эффективную рекламу у лидеров мнений в нужной рекламодателю категории.

Экспансия

Популярность блогеров давно вышла за пределы мониторов компьютера. В свою очередь, телевидение судорожно пытается вернуть аудиторию и активно зазывает блогеров вести программы на традиционных каналах. Блогеры снимаются в полнометражном кино (Ивангай, Саша Спилберг и Марьяна Ро снялись в фильме Тимура Бекмамбетова «Взломать блогеров») и даже выступают перед депутатами в Государственной Думе. Впрочем, блогерам куда привычнее в своей родной стихии – в интернете, и выходить оффлайн большинству из них нет никакой нужды. А те блогеры, которые принимают участие в рейтинговых передачах на ТВ, зачастую вынуждены оправдываться перед своими подписчиками за поход на телек.

Ивангай в «Вечернем Урганте». Фото: vk.com/eeoneguy

Телевидение уже давно не привлекает активную и молодую аудиторию. Более того – Youtube, вступив в конкуренцию с «ящиком», уверенно побеждает. То, чем занимается команда канала вДудь, можно расценивать как полноценный журналистский проект. Но теперь для того, чтобы собрать аудиторию, не обязательно иметь доступ к кнопке, достаточно завести аккаунт на Youtube. Не случайно на видеосервис обратили своё внимание мастодонты отечественного ТВ - как отдельные личности, так и целые каналы.

Так, тележурналист Леонид Парфёнов при помощи коллег из Wylsacom Media запустил собственный видеоблог, где комментирует культурные события, рассказывает о путешествиях и пьёт вино. Проект оказался успешным: согласно рейтингу РИАБ, канал «Парфенон» вошёл в топ-10 самых богатых Youtube-блогеров Росссии за 2018 год. Интересы аудитории меняются: те, кто, будучи школьниками, смотрел незатейливые ролики на Youtube во времена, когда видеосервис только появился в России, подросли. Теперь они готовы к качественно иному контенту. Ивангай уходит в прошлое, на небосклоне восходят новые звёзды.

Парламент - не место для блогера

Интерес аудитории Youtube к политике растёт, но в блогерской среде сотрудничество с политиками по-прежнему расценивается как табу и «зашквар». Немудрено: последние инициативы парламента касаемо интернета, а также уголовные дела против блогеров вызывают крайне негативную реакцию в рунете. Когда в комитете по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи при Госдуме предложили популярным блогерам стать частью команды, которая займётся разработкой законопроектов в сфере регулирования интернета, большинство блогеров приглашение проигнорировали, да ещё и поглумились над инвайтом в своих каналах.

Пригласили в Госдуму на СОВЕТ БЛОГЕРОВ. Польщен интересом, но участвовать в комсомольских собраниях у меня нет никакого желания.

Так прокомментировал приглашение Юрий Дудь.

Илья Варламов, Валентин Петухов, Данила Поперечный, Максим Голополосов и другие популярные блогеры, включая Сергея Стиллавина и Дмитрия «Гоблина» Пучкова, в Думу не пошли, опасаясь, что ими могут воспользоваться для политической агитации. Но некоторые всё же рискнули, как это сделала, например, Саша Спилберг. Она выступила с трибуны Госдумы, а позже записала интервью с министром культуры России Владимиром Мединским, где расспрашивала его о первом поцелуе, а также высказывалась в поддержку проектов министерства.

Фото: vk.com/sashaspilberg

Фанаты блогерши не оценили поступок Саши и раскритиковали её за лицемерие и сотрудничество с властями. Сашу Спилберг корят и за то, что она, по мнению пользователей интернета, не self-made блогер, а всего-навсего коммерческий проект. По неподтверждённой информации, её отец Александр Балковский – совладелец компании Z-Agency, подразделения кинокомпании Тимура Бекмамбетова «Базелевс», которая занимается продвижением блогеров в социальных сетях. Обитатели Youtube считают, что бизнес Александра Балковского аффилирован с властями, этим и объясняется появление Саши в стенах парламента. Правда это или нет - доподлинно неизвестно, но, как бы там ни было, Саша Спилберг явно знает, что делает: о Саше заговорили не только в интернете, её имя всё чаще мелькает на модных показах и светских раутах, а ещё она прошлась по подиуму Dolce&Gabbana.

Последний поезд

Если после прочтения этой статьи у вас возникло стойкое желание попробовать себя в качестве видеоблогера и заработать на этом кучу денег, спешим разочаровать: последний поезд в этом направлении давно ушёл. Одними кривляниями на камеру аудиторию уже не привлечь, а взаимный пиар у популярных блогеров стоит немалых денег – например, дружественный лайк под вашим видео от блогера-миллионника может обойтись в среднероссийскую месячную зарплату.

Видеоблогинг превратился в бизнес, и одиночкам, пусть даже талантливым, там делать уже нечего. Единственное, ради чего стоит вести видеоблог – в качестве любимого хобби, или если вам ну очень хочется поделиться чем-нибудь с миром. Больших барышей ждать уже не стоит. Ну разве что вы настолько талантливы, что на вас обратит внимание продакшн-студия, занимающаяся продюсированием и раскруткой блогеров. Тогда большие барыши ждут в первую очередь их.

Если вы по-прежнему мечтаете стать звездой Youtube, пусть даже локального масштаба – то дадим вам несколько советов.

Главное – идея. Просто куражиться перед камерой уже не выйдет. Чётко определите свою тематику – о чём будет ваш блог, и целевую аудиторию – кому это может быть интересно. Можно рассказать о своей профессии или о хобби, зачитывать поэзию собственного сочинения или комментировать события в мире. Можно делиться впечатлениями от путешествий, или радостью материнства. Чем более понятной будет идея вашего блога, тем больше вероятность, что вас вообще будут смотреть.

Подберите хорошее оборудование и продумайте места съемки. Времена, когда можно было записать видео на смартфон с плохим звуком на фоне стены, давно прошли. Сейчас важно то, насколько качественно сделан контент. Хороший звук, чёткая картинка, фон на заднем плане, монтаж - вам придётся освоить кучу навыков, чтобы создавать действительно стоящий контент. Придётся составлять настоящий медиаплан - регулярность выхода роликов также важна.