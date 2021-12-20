Блогер Юрий Хованский рассказал об интервью «за два миллиона» Ксении Собчак
Блогер Юрий Хованский, находящийся в следственном изоляторе по обвинению в публичном оправдании терроризма, рассказал о ситуации вокруг интервью российской телеведущей Ксении Собчак. Изначально планировалось, что детали переговоров останутся в тайне, но основатель шоу Versus Battle Александр Тимарцев, более известный как Ресторатор, проговорился, поэтому и блогеру пришлось раскрывать карты.
Хованский попросил свою девушку Марию Нелюбову связаться с Собчак с просьбой придать огласке ситуацию с его арестом. Журналистка согласилась, но выкатила условие - сразу же после выхода из СИЗО дать ей эксклюзивное интервью.
Как ранее стало известно от Ресторатора, Хованский заявил, что беседа с ним стоит два миллиона рублей, но он готов уступить Собчак миллион, хотя и был возмущен тем фактом, что журналистка выставляет ему свои требования, а не поддерживает просто так. Тимарцева блогер тоже осудил, назвав при этом хорошим человеком, обладающим небольшими мозгами. На чем, в итоге, сошлись с Собчак, Хованский сообщать не стал, передает «360».
Ранее стало известно, что письма Хованского начнут тщательно проверять, слишком они стали популярны в Сети.