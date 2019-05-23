Блогер Навальный наживается за счёт продажи персональных данных россиян
Блогер Навальный наживается за счёт продажи персональных данных россиян

Для чего был создан «Профсоюз Навального»

«Профсоюз Навального», созданный блогером якобы для помощи медработникам, похоже нужен ему только для обогащения. Кроме того, данная организация расширяет свои связи с другими незаконными профсоюзами. К примеру, с «Альянсом врачей», замешанным во множестве скандалов.

«Профсоюз Навального» - тоже не зарегистрирован в соответствии с законами РФ. Показательно, что никакой реальной помощи от этой организации люди не получают.

«Профсоюз» набивает себе популярность с помощью ботов и собирает личные данные граждан. Чтобы обратиться в «Профсоюз Навального», следует указать подозрительно много персональных данных. Так, от обращающихся требуют указать место работы, должность, заработную плату и другие сведения. Кроме того, они обязаны дать согласие на обработку их личной информации.

Есть все основания полагать, что Навальный намеренно собирает сведения о чем-то недовольных людях. Он может продавать их заинтересованным структурам, в том числе и за границу.

Агентство федеральных расследований FLB выяснило, что Навальный заранее позаботился о создании основы для торговли персональными данными. Блогер говорил, что получает средства в виде пожертвований от студентов, переводящих ему по 500-1500 рублей. Проверка показала, что с декабря 2016 года по март 2018 года им было получено 372 миллиона 775 тысяч рублей. Очевидно, что студенты и школьники не могли ему столько пожертвовать.

Правда выяснилась после проверки биткоин-кошелька Леонида Волкова, соратника блогера. Оказалось, что сбор пожертвований нужен только для прикрытия финансирования от западных фондов через Blockchain.com. Соответствующим образом Навальный деньги получал много раз. Теперь в его распоряжении есть личные данные граждан и обкатанная схема получения денег за их продажу. 

«Профсоюз Навального», похоже, создан исключительно для прикрытия новых махинаций блогера, которыми он занимается ради наживы. Навальный, неоднократно уличенный в мошенничестве, не упустит свой шанс обогатиться.

Теги:
События: общество
Если у Вас возник вопрос по материалу, то Вы можете задать его специальной рубрике Задать вопрос А до мусорного бунта рукой подать Далее в рубрике А до мусорного бунта рукой податьРоссияне не хотят умирать семьями в зловонии мусорных свалок Читайте в рубрике «Общество» Новая миграция в Россию: Мозги нужнее рукНа фоне оттока гастарбайтеров страна открывает двери образованным чужеземцам Новая миграция в Россию: Мозги нужнее рук

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Booking.com
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО