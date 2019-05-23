«Профсоюз Навального», созданный блогером якобы для помощи медработникам, похоже нужен ему только для обогащения. Кроме того, данная организация расширяет свои связи с другими незаконными профсоюзами. К примеру, с «Альянсом врачей», замешанным во множестве скандалов.

«Профсоюз Навального» - тоже не зарегистрирован в соответствии с законами РФ. Показательно, что никакой реальной помощи от этой организации люди не получают.

«Профсоюз» набивает себе популярность с помощью ботов и собирает личные данные граждан. Чтобы обратиться в «Профсоюз Навального», следует указать подозрительно много персональных данных. Так, от обращающихся требуют указать место работы, должность, заработную плату и другие сведения. Кроме того, они обязаны дать согласие на обработку их личной информации.

Есть все основания полагать, что Навальный намеренно собирает сведения о чем-то недовольных людях. Он может продавать их заинтересованным структурам, в том числе и за границу.

Агентство федеральных расследований FLB выяснило, что Навальный заранее позаботился о создании основы для торговли персональными данными. Блогер говорил, что получает средства в виде пожертвований от студентов, переводящих ему по 500-1500 рублей. Проверка показала, что с декабря 2016 года по март 2018 года им было получено 372 миллиона 775 тысяч рублей. Очевидно, что студенты и школьники не могли ему столько пожертвовать.

Правда выяснилась после проверки биткоин-кошелька Леонида Волкова, соратника блогера. Оказалось, что сбор пожертвований нужен только для прикрытия финансирования от западных фондов через Blockchain.com. Соответствующим образом Навальный деньги получал много раз. Теперь в его распоряжении есть личные данные граждан и обкатанная схема получения денег за их продажу.

«Профсоюз Навального», похоже, создан исключительно для прикрытия новых махинаций блогера, которыми он занимается ради наживы. Навальный, неоднократно уличенный в мошенничестве, не упустит свой шанс обогатиться.