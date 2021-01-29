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Общество
Блогер из Бурятии объявил голодовку после ареста из-за акции протеста
29 января, 2021 16:14
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Flickr
Житель Бурятии Дмитрий Баиров, являющийся также блогером, объявил о начале сухой голодовки, после своего ареста на 25 суток.
Суд в Улан-Уде признал Баирова виновным в повторном нарушении порядка участия в акции. Поводом стал митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального.
Как передает издание «Сибирь.Реалии», врачи уже зафиксировали у молодого человека ухудшение состояния - слабость и головокружение.
Ранее, после митинга, известного в регионе блогера задержали и избили. При этом, Баиров лишь освещал митинг, не принимая непосредственного участия. У него при себе имелась пресс-карта.
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