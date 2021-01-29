Блогер из Бурятии объявил голодовку после ареста из-за акции протеста

Общество

Житель Бурятии Дмитрий Баиров, являющийся также блогером, объявил о начале сухой голодовки, после своего ареста на 25 суток.

Суд в Улан-Уде признал Баирова виновным в повторном нарушении порядка участия в акции. Поводом стал митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Как передает издание «Сибирь.Реалии», врачи уже зафиксировали у молодого человека ухудшение состояния - слабость и головокружение.

Ранее, после митинга, известного в регионе блогера задержали и избили. При этом, Баиров лишь освещал митинг, не принимая непосредственного участия. У него при себе имелась пресс-карта.