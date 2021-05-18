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Близкому к Владимиру Путину бизнесмену в 167 раз «порезали» судебные требования

Антон Мельников
18 мая, 2021 21:58
2 мин
Антон Мельников
18 мая, 2021 21:58
2 мин
mos-gorsud.ru
mos-gorsud.ru

Оппозиционный политик Алексей Навальный и его сторонник Владимир Милов должны выплатить бизнесмену Евгению Пригожину по 30 тысяч рублей в качестве компенсации по иску о нанесении морального вреда. Такое решение принял Черёмушкинский суд Москвы. Бизнесмен суммарно требовал с ответчиков 10 миллионов – по 5 миллионов рублей с каждого.

Кроме выплаты компенсации, суд постановил удалить с YouTube-канала «Навальный Live» материалы, которые порочат бизнесмена. Требование должно быть исполнено в течение 10 дней, за каждый день просрочки установлен штраф размером в 1000 рублей.

По словам самого Милова, никакие ролики он удалять не собирается, поскольку доступа к YouTube-каналу не имеет. Находящийся в покровской колонии Алексей Навальный решение суда не прокомментировал.

Пригожин подал в суд на Милова и Навального из-за октябрьского ролика на канале «Навальный Live», напоминают «Открытые медиа». В ходе эфира, Милов назвал Пригожина «уродом» и «мразью». Бизнесмен посчитал, что такие высказывания оскорбляют его деловую репутацию и потребовал их опровергнуть. Также он запросил выплату компенсации за моральный вред. Требования Пригожина суд удовлетворил, однако, по оценкам правозащитников, их размер был снижен в 167 раз.

Напомним, Пригожин считается человеком близким российскому президенту РФ Владимиру Путину, за что получил прозвище «повар Путина».

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Суд
Компенсация
Евгений Пригожин
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