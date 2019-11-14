Благовещенский расстрел

Прошёл год и один месяц после массового убийства в Керченском политехническом колледже, когда 18-летний Владислав Росляков, вооружённый помповым ружьём Hatsan Escort, устроил бойню в «альма-матер».

Парню, хладнокровно расстрелявшему 15 студентов колледжа и 5 преподавателей, выдала разрешение на приобретение огнестрельного оружия Федеральная служба войск национальной гвардии.

Сотрудники Росгвардии вздрагивают от каждого блогерского поста, где поминаются их семьи и дети. Но по неизвестной причине ведомство не сильно ломает голову над тем, зачем 18-летним парням, предпочитающим стены учебных заведений армейской казарме, современные многозарядные ружья, из которых можно изрядно «натрупить», если кто-то скажет слово поперёк или что-то пойдёт не так.

Что любопытно? Росляков всем своим поведением подавал «тревожные сигналы», на которые вполне можно было бы обратить внимание, если не бдительным правоохранителям, то хотя бы матери-санитарке, администрации его учебного заведения или просто сокурсникам, когда они были ещё живы.

«Круто было бы устроить бойню!» - признавался керченский стрелок на своей странице «ВКонтакте». Он восхищался «подвигами» серийного убийцы из Ростова Андрея Чикатило, ходил в майке с надписью «Ненависть», на которой не хватало, разве что, даты расстрела Кереченского колледжа, который произошёл 17 октября 2018 года

И вот — «снова здравствуйте!» — российская молодёжь, вдохновенная подвигами мгновенно обретших посмертную славу сверстников, продолжает «колумбайнить» по стране. На сей раз выстрелы звучат в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Ровесник Рослякова Данил Засорин был парнем из вполне благополучной семьи Благовещенска (мама, отчим, младший брат). На вполне законных оснований, не вызвав подозрений у росгвардейцев, он приобрёл ИЖ-81 12 калибра.

Опять-таки, помповое ружьё, которое было скрыто у стрелка под одеждой. По одной из версий молодой человек вошёл в родной колледж, демонстративно закурив в коридоре, и открыл огонь после того, как ему сделали замечание.

По другой — зашёл в аудиторию, поинтересовался у одного из парней, хочется ли ему жить и, будучи послан, сходил за ружьём, вернулся, вытолкал молодую учительницу из аудитории, а затем открыл огонь.

На месте погиб один из его однокурсников — Алексей Голубничий. Сверстник Данила Засорина погиб накануне своей свадьбы. Он хотел жениться на своей девушке по имени Дарина, которая в данный момент даёт показания следствию.



На фото – Алексей Голубничий и его девушка Дарина

Ещё один однокурсник Засорина — Касьян Каменец — получил тяжелейшее ранение и находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. За его жизнь борются врачи.

По всей видимости, большего количества жертв удалось избежать, так как возле колледжа случайно оказался экипаж ДПС. Перепуганные студенты и преподаватели колледжа, которым после первых выстрелов Засорина, удалось покинуть здание, метнулись к полицейским.

Забежав в здание колледжа, и вступив в перестрелку с Данилом, они потребовали от молодого человека сложить оружие и сдаться. Однако он выстрелил в себя, скрывшись в одной аудитории и скончался. Предварительно: Засорин был ранен в ходе перестрелки одним из полицейских.

В средства массовой информации просочилась школьная характеристика стрелка. Если верить ей, парень был спокойным и уравновешенным. Дружил с другими ребятами, обучавшимися в колледже. По складу личности был ближе к экстравертам. Интересовался английским языком, любил компьютерные игры, занятий без уважительной причины не пропускал. Не имел приводов в полицию, а также административных и дисциплинарных взысканий. Отчим и мать проявляли интерес к успеваемости сына.

Мать посещала родительские собрания. Данил не пил, не курил. В общем – тихоня с нормальной успеваемостью, часто болевший простудными заболеваниями.

Что же подтолкнуло его взяться за ружьё и открыть огонь по своим вчерашним друзьям и знакомым? По одной из версий тихого Данила в колледже систематически гнобили парни, одному из которых несказанно повезло – он был отчислен (или отчислился сам) из колледжа незадолго до произошедшей трагедии.

«Меня бы он точно застрелил!» — признался он средствам массовой информации, которым удалось дозвониться до него

По другой — над девушкой, которая встречалась с Данилом, надругались сокурсники, зажав студентку в одной из аудиторий с попустительства администрации колледжа.

Что странно? Заявления об изнасиловании в полиции не было. Но был Данил. А у Данила было ружьё. И, судя по всему, Иж-81 оказался у мальчишки, который определённое время находился в сложной психотравмирующей ситуации и при этом получил допуск к оружию, не пройдя надлежащей проверки ни у полиции, ни у психологов.

Ведь оружие в нашей стране иметь можно. Это разрешено. Это легально, если ты не псих, не наркоман, не уголовник и не хулиган. А собственное мнение – нельзя.

Такая история.

«Русская планета» будет следить за развитием событий.