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Благодатный огонь из Иерусалима будет доставлен в Москву 1 мая к патриаршему пасхальному ночному богослужению. Об этом сообщается на сайте Фонда Андрея Первозванного.

Сообщается, что невзирая на пандемию коронавируса, Благодатный огонь, который ежегодно появляется накануне православной Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме будет доставлен в Москву в Великую Субботу к Патриаршему Пасхальному богослужению в Храме Христа Спасителя, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».

Впервые в истории современной России Благодатный огонь был доставлен в Москву в 1992 году.