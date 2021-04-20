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Благодатный огонь из Иерусалима будет доставлен в Москву 1 мая
20 апреля, 2021 10:59
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Kremlin Pool/Global Look Press
Благодатный огонь из Иерусалима будет доставлен в Москву 1 мая к патриаршему пасхальному ночному богослужению. Об этом сообщается на сайте Фонда Андрея Первозванного.
Сообщается, что невзирая на пандемию коронавируса, Благодатный огонь, который ежегодно появляется накануне православной Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме будет доставлен в Москву в Великую Субботу к Патриаршему Пасхальному богослужению в Храме Христа Спасителя, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
Впервые в истории современной России Благодатный огонь был доставлен в Москву в 1992 году.
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