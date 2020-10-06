Бизнесмен Олег Дерипаска вызволил пять человек из плена нигерийских пиратов

Telegram-канал «Mash»

Российский бизнесмен Олег Дерипаска спас из плена пиратов в Нигерии пять человек.

Пираты напали на российское научное судно и захватили в плен трех моряков. Они провели в палаточном лагере около Лагоса порядка пяти месяцев.

Пираты сообщили родственникам, что начнут убивать заложников, если им не заплатят выкуп. Родственники обрати лились к Олегу Дерипаске, который владеет в Нигерии алюминиевым заводом «Алскон». Бизнесмен в курсе местных «правил игры», где похищения людей не редкость.

Дерипаска согласился помочь и вызволить заложников. В итоге спасенными из плена оказались трое россиян, один украинец и гвинеец.

Сейчас моряки находятся в безопасном месте, им оказывается медпомощь, в ближайшее время они должны вернутся на родину, передает Telegram-канал «Mash».