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Бизнесмен Билл Гейтс подал пример антипрививочникам

Антон Мельников
22 января, 2021 20:54
1 мин
Антон Мельников
22 января, 2021 20:54
1 мин
Twitter / Bill Gates
Twitter / Bill Gates

Основатель компании Microsoft, филантроп Билл Гейтс сделал прививку от COVID-19. Ему вкололи первую дозу вакцины. Об этом Гейтс рассказал в соцсети Twitter.

Гейтс рассказал, что его возраст в 65 лет позволил ему получить укол сейчас, поскольку в США существует приоритезация на прививки. В первую очередь вакцину получают люди из группы риска.

Он отметил, что чувствует себя прекрасно и поблагодарил всех, кто причастен к созданию вакцины и борьбе с коронавирусом, передаёт РИА «Новости».

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ТЕГИ
коронавирус
Билл Гейтс
вакцинация
1 мин
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