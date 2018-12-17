Бизнес вздохнул свободнее

Бизнес по-прежнему страдает из-за проверок и взаимодействия с контролирующими органами, но в этом году нагрузка стала ниже. К такому выводу пришли эксперты Аналитического центра при правительстве РФ.

Исследование проводилось весной-летом 2018 года в 85 регионах России. 84% ответивших были руководителями высшего звена. А среди всех участников опроса почти 82% составили представители микро-предприятий, то есть малого и сверхмалого бизнеса.

Как же изменилась жизнь бизнесменов за 2018 год? Согласно опросам, индекс административной нагрузки снизился на 3,3% по сравнению с предыдущим годом. Причём представители малого бизнеса и микро-предприятий в большей степени ощутили снижение нагрузки, чем среди представителей среднего и крупного бизнеса. А ещё малый бизнес намного меньше времени тратит в очередях в надзорно-контролирующих органах.

При том, что в 2018 году количество внеплановых проверок возросло (во многом по вине Чемпионата мира по футболу), представители бизнеса оценили их качество достаточно высоко. Особенно порадовала предпринимателей профессиональная работа таких ведомств, как Ространснадзор, Росприроднадзор и Росздравнадзор. А вот самое большое давление бизнес испытывает со стороны Росалкогольрегулирования, ФНС и Федеральной таможенной службы.

Это исследование важно тем, что позволяет оценить в действии результаты реформы контрольно-надзорной деятельности, запущенной в конце 2016 года. Цель реформы – снизить административную нагрузку на организации и предпринимателей, но повысить при этом эффективность надзорно-контролирующих органов в два раза. Прозрачный и понятный контроль, снижение административного бремени – ключевые принципы реформы.

Правда, реформа идёт не так быстро, как того бы хотелось правительству. Планировалось, что в 2018 году нагрузка на бизнес снизится до 44,9%, но показатель остался на уровне 54,2%. То есть, планировалось снизить нагрузку на 10%, но на деле удалось лишь на 3,3%. Что же пошло не так?

«Уровень административной нагрузки по большинству контрольно-надзорных органов (8 из 12) снизился в среднем на 11,4%, однако отдельные органы демонстрируют негативную динамику», - рассказал руководитель проектного офиса по реализации реформы контрольно-надзорной деятельности Михаил Прядильников.

Оценки некоторых ведомств были изрядно подпорчены плохо работающими онлайн-сервисами. Бизнесмены остались недовольны удалёнными обращениями в МВД, МЧС и Роспотребнадзором. А вот налоговая, таможенная службы, а также Росалкогольрегулирование вырвались в лидеры по положительным оценкам дистанционного взаимодействия.

По планам, реформа должна быть осуществлена в срок до 2025 года. Говорить о том, что реформа провалилась, пока рано. Возможно, ход реформы удастся вернуть в нужную колею. И, если бы не Чемпионат мира по футболу, то статистика выглядела бы более приятной глазу и в большей степени соответствовала бы заявленным планам. Вероятно, дело и в том, что после упразднения комиссии «Открытого правительства», ни один проектный офис не взял на себя функции управления реформой, считает президент «ОПОРЫ России» Александр Калинин.

Как бы там ни было, надзорные органы должны осуществлять проверки не ради удобства предпринимателей, а для того, чтобы повысить ответственность бизнеса перед обществом и государством. Печальный пример Кемеровского торгового центра «Зимняя Вишня» наглядно демонстрирует, что может произойти в противном случае.

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