Бывший топменеджер крупного банка оказался в руках российского правосудия

Общество

Сербия выдала российским органам правопорядка бывшего члена правления банка «Евростандарт» Дарью Гнездич. На Родине её обвиняют в мошенничестве на сумму порядка 5 млн долларов.

По версии следствия, она организовала закупку банкнот «Глобэксбанком» на сумму $5 млн, сговорившись предварительно, с топ-менеджером банка-покупателя.

Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» требует также привлечь к ответственности экс-советника председателя правления «Евростандарта» Олега Олдмана, а также и. о. председателя Наталью Важнаткину.

Как сообщает издание REGNUM, общий ущерб от преступных действий группы оценивается в сумму 272,464 млн рублей.