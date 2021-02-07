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Бывший топменеджер крупного банка оказался в руках российского правосудия

Кирилл Савушкин
7 февраля, 2021 15:52
1 мин
Кирилл Савушкин
7 февраля, 2021 15:52
1 мин
photo
Flickr

Сербия выдала российским органам правопорядка бывшего члена правления банка «Евростандарт» Дарью Гнездич. На Родине её обвиняют в мошенничестве на сумму порядка 5 млн долларов.

По версии следствия, она организовала закупку банкнот «Глобэксбанком» на сумму $5 млн, сговорившись предварительно, с топ-менеджером банка-покупателя.

Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» требует также привлечь к ответственности экс-советника председателя правления «Евростандарта» Олега Олдмана, а также и. о. председателя Наталью Важнаткину.

Как сообщает издание REGNUM, общий ущерб от преступных действий группы оценивается в сумму 272,464 млн рублей.

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Сербия
банки
мошенничество
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