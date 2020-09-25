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В Новгородской области нашли мертвой пропавшую накануне 9-летнюю школьницу. В убийстве малолетнего ребенка заподозрили бывшего сожителя матери - 34-летнего Павла Суркова.

Девочка пропала 24 сентября - около 17 часов она вышла из автобуса на остановке в поселке Неклюдово Борского района, но до дома не дошла. Тело ребенка нашли поздно вечером в безлюдном месте - за одним из местных кафе.

Камеры видеофиксации заметили девочку в компании неизвестного мужчины. Им оказался бывший сожитель матери, ранее он уже был судим. Как пишет Life Shot, после расставания он угрожал женщине расправой.

Следственный комитет возбудил дело об убийстве. Сурков мог быть причастен к еще одному убийству - перед расправой над ребенком он до смерти забил молотком собутыльницу.

Ранее в Ярославской области сожитель изнасиловал и убил двоих сестер 8 и 13 лет, пока их мать была на работе. Мужчина был судим за изнасилования и убийство.