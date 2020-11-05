Новости Общество
Общество
Бывший сотрудник ФСБ решил заняться бизнесом и немного увлекся
5 ноября, 2020 17:27
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Предприниматель из Москвы Виталий Ботонькин, являвшийся также сотрудником ФСБ, подозревается в причастности к махинациям с недвижимостью.
В частности, речь идет о хищениях у специализирующейся на недвижимости в элитном квартале «Золотая миля» управляющей компании.
Название компании не уточняется. По данным РБК, Ботонькина арестовали в среду, в районе на Нижегородской улице.
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