Бывший сотрудник ФСБ решил заняться бизнесом и немного увлекся

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Предприниматель из Москвы Виталий Ботонькин, являвшийся также сотрудником ФСБ, подозревается в причастности к махинациям с недвижимостью.

В частности, речь идет о хищениях у специализирующейся на недвижимости в элитном квартале «Золотая миля» управляющей компании.

Название компании не уточняется. По данным РБК, Ботонькина арестовали в среду, в районе на Нижегородской улице.