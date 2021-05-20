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Бывший президент США проговорился о секретной программе наблюдения за НЛО

Антон Мельников
20 мая, 2021 00:13
2 мин
Антон Мельников
20 мая, 2021 00:13
2 мин
Kremlin Pool/Global Look Press
Kremlin Pool/Global Look Press

Сорок четвертый президент США Барак Обама подтвердил, что Вооруженные силы страны вели наблюдения за неопознанными летающими объектами (НЛО). Об этом он рассказал в эфире шоу Джеймса Кордена, его слова передал американский телеканал CNN.

По словам экс-президента, в архивах существуют фотографии, на которых запечатлены небесные объекты с необъяснимой траекторией полета. При этом, когда он только стал президентом, Обама спрашивал у подчиненных о наличии у госслужб доказательств существования НЛО. Тогда президенту сообщили, что ничего подобно нет.

«Есть кадры и записи объектов в небе, о которых мы точно не знаем, что это такое. Мы не можем объяснить, как они двигались, их траекторию», - сообщил Обама.

Он отметил, что «легко объяснимой схемы» перемещения у этих объектов не было.

CNN обращает внимание, что в июне профильные департаменты национальной разведки и Минобороны США должны предоставить американскому Конгрессу отчет о неопознанных летающих объектах, который был подготовлен на основе данных разведки и военных.

По мнению CNN, это подтверждает существование в Штатах специальной секретной программы по НЛО, которая официально была закрыта в 2012 году. Автор статьи отмечает, что спецпрограмме урезали финансирование, но госслужащие продолжают следить за информацией об НЛО, которая приходит от военных, передаёт Lenta.ru.

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ТЕГИ
США
Барак Обама
НЛО
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