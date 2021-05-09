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Бывший молдавский лидер пришел на «Бессмертный полк»
9 мая, 2021 13:01
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Kremlin Pool/Global Look Press
Бывший президент Молдовы Игорь Додон принял участие в акции «Бессмертный полк» в столице страны, Кишиневе.
Марш прошел от центральной площади молдавской столицы к мемориалу «Вечность». Также, среди появившихся официальных лиц были замечены: спикер парламента Зинаида Гречаный, глава Минобороны Виктор Гайчук, а также посол РФ Олег Васнецов.
Участники шествия несут в руках портреты участвовавших в войне родных. Предваряет колонну группа ретро-автомобилей и оркестр, сообщает РИА «Новости».
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