Бывший молдавский лидер пришел на «Бессмертный полк»

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Бывший президент Молдовы Игорь Додон принял участие в акции «Бессмертный полк» в столице страны, Кишиневе.

Марш прошел от центральной площади молдавской столицы к мемориалу «Вечность». Также, среди появившихся официальных лиц были замечены: спикер парламента Зинаида Гречаный, глава Минобороны Виктор Гайчук, а также посол РФ Олег Васнецов.

Участники шествия несут в руках портреты участвовавших в войне родных. Предваряет колонну группа ретро-автомобилей и оркестр, сообщает РИА «Новости».