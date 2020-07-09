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Бывший личный адвокат Трампа взят под стражу из-за нарушения домашнего ареста

Антон Мельников
9 июля, 2020 21:41
1 мин
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Pixabay

Бывший личный адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн был взят под стражу американским маршалом. Арест последовал за появившимися в газете фотографиями Коэна, который находился в ресторане. За несколько недель до инцидента Коэн был переведен из тюрьмы под домашний арест.

Коэн был переведен под домашний арест из-за опасений, что он может заразиться коронавирусом. Оставшиеся три года своего заключения он должен был провести в своей манхэттенской резиденции, сообщает CNBC.

В 2018 году в Коэн признал себя виновным в многочисленных финансовых преступлениях, ложных показаниях Конгрессу США и нарушениях финансирования избирательной кампании, связанных с тайными денежными выплатами двум женщинам. Женщины утверждали, что имели отношения с Дональдом Трампом.

темы
США
Дональд Трамп
адвокат
арест
1 мин