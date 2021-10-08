Новости – Люди
Люди
Бывший футболист сборной России высказался о решении запретить национальной команде мучное и сладкое
8 октября, 2021 11:06
1 мин
1 мин
Maksim Konstantinov/Global Look Press
Экс-капитан российской сборной Андрей Аршавин высказался о решении запретить футболистам мучное и сладкое. Ранее эту инициативу принял главный тренер национальной команды Валерий Карпин.
Аршавин считает идею бессмысленной, поскольку при желании спортсмен может съесть сладкое в номере. Более того, запрет касается короткого промежутка времени, когда футболисты находятся в сборной - в клубах ограничения на сладкое может не быть.
В разговоре с «Матч ТВ» Аршавин заявил, что профессиональный игрок «сам знает, что ему нужно, а что нет». Спортсмен отметил, что у него не было ограничений.
Карпин сообщил о запрете 29 августа. Он посчитал, что продукт не приносит футболистам пользы.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости